Für Kinder heißt’s einmal „freie Fahrt“

Starker Mann aus Luxemburg

Oder Georges Christen, der starke Mann aus dem Großherzogtum Luxemburg, der Eisenstangen mit der Kehle verbiegen und Tische mit den Zähnen heben kann – samt obenauf sitzender Dame aus dem Publikum!

Auch Fakir Jadoo und Meister Eckarts Kuriositätenkabinett sind wieder mit dabei und Schuhputzer Filu flitzt durchs Publikum – gekleidet im Stil der 1920er Jahre.

Das deutsche Fahrradmuseum Bad Brückenau kommt mit über 20 historischen Kinderrädern von 1820 bis in die 1980er Jahre, darunter ein Tretkurbel- und ein Hochrad, ein Dreirad mit Schubstangenantrieb und das Bonanza-Rad der 1970er. Ein Fuhrpark für Kinder zum Ausprobieren ist ebenfalls dabei. Eine schöne Gelegenheit für ein besonderes Familienbild bietet sich in der Betzmannsdorfer Scheune. Scherenschneider Joachim Zell hat hier sein Atelier wettergeschützt aufgebaut. Mittels selbst entwickeltem fotografischem Apparat und besonderer Technik kann er Scherenschnitte schnell und preiswert erstellen.Kasperltheater, Zaubervorführungen, Wahrsagerei, Wurfbuden, Entchenangeln, Karussells, eine Berg- und Talbahn aus dem Jahre 1943, eine Schießbude aus dem Jahre 1956 und natürlich auch Lebkuchenherzen, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln – alle Klassiker eines richtigen Jahrmarktes sind vertreten. Das Publikum schätzt die gemütliche Atmosphäre in der wunderbaren Kulisse des Fränkischen Freilandmuseums. Von Jahr zu Jahr wird der Markt ein wenig größer und dauert auch ein wenig länger, in diesem Jahr vom 5. bis 13. Mai, jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Das Wirtshaus am Freilandmuseum mit seinem gemürlichen Biergarten unter blühenden Kastanien ist natürlich noch länger geöffnet. Und das Beste: Jedes Kind unter zwölf Jahren bekommt an der Kasse einen Gutschein für eines der Fahrgeschäfte.

