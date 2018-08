Gesucht: Bilder mit dem „Wow“-Effekt

Jetzt noch dabei sein: Bis 30. September haben Hobbyfotografen Zeit, Bilder mit „Wow“-Effekt für den Fotowettbewerb „Blende“ zu schießen.

Odenwald-Tauber. Wie jedes Jahr haben die Fränkischen Nachrichten den bundesweiten Zeitungsleser-Fotowettbewerb „Blende“ auch in ihrem Verbreitungsgebiet ausgeschrieben. Es ist der mittlerweile 44. Foto-Contest, den die Prophoto GmbH in Frankfurt – eine Tochtergesellschaft des deutschen Photo-Industrieverbandes PV – zusammen mit zahlreichen Tageszeitungen in Deutschland veranstaltet. Einsendeschluss ist am 30. September.

Aus dem Themenangebot haben die Fränkischen Nachrichten folgende drei für ihre Leser herausgesucht:

Farbspiele

Lost Places – Verlassene Orte

Welt der kleinen Dinge

Zu jedem der drei Themen können Hobbyfotografen aus dem Bereich der FN bis zu drei Fotos einreichen – Fotos, die natürlich am besten für das jeweilige Thema frisch „geschossen“ werden. Aber auch der Griff ins eigene Bildarchiv ist möglich, das Foto sollte jedoch nicht älter als zwei Jahre sein (vom 1. Mai 2018 an gerechnet).

Für die Themen „Farbspiele“ und „Welt der kleinen Dinge“ finden sich interessante Motive schon zu Hause oder beim nächsten Ausflug. Auch im eigenen Fotostudio kann man sicher einige Bildideen hierfür gut umsetzen

Das Thema „Lost Places – Verlassene Orte“ ist anspruchsvoller: An verlassenen Orten, wie etwa ein alter, nicht mehr genutzter Friedhof, ein verwilderter Garten, eine Burgruine oder ein leer stehendes Haus herrscht oft eine ganz eigene Stimmung: Der Betrachter sieht die Vergänglichkeit von allem, ein Hauch von Wehmut, Melancholie und Verfall liegt in der Luft.

Zeitreise in Gedanken

In Gedanken reist man zurück in die Zeit, als der Ort noch „in Gebrauch“ war, und versucht sich vorzustellen, was sich hier alles ereignete, welche Menschen den Ort bevölkert haben. Diese Stimmung gilt es für das Thema einzufangen. Vielleicht entdeckt man manchmal auch Kurioses oder ein besonderes Überbleibsel, zum Beispiel eine alte Zeitung. Nimmt man eine aufgegebene Militäreinrichtung vor die Linse, mag vielleicht sogar eine Erleichterung spürbar sein, dass die Zeiten des Kalten Krieges vorbei sind.

Wie auch immer: Für das Fotografieren von verlassenen Orten gelten besondere Spielregeln:

1. Betretungsverbote sind zu beachten, versperrte Tore und Türen zu respektieren. Vielleicht kann man vom Eigentümer aber eine Erlaubnis zum Fotografieren bekommen.

2. Am Ort selbst wird nichts verändert oder gar mit nach Hause genommen. Wahre „Lost Places“-Fotografen lassen selbst vorgefundenen Müll liegen und verlassen den Ort genau so, wie sie ihn vorgefunden haben.

3. Man darf sich nicht selbst in Gefahr bringen. Gerade alte Gebäude oder Industrieanlagen bergen zahlreiche Gefahren: offene Schächte, morsche Treppen, brüchige Mauern, rostige Nägel, ungesicherte Maschinen etc. Und auch in „verwunschenen Gärten“ können Stolper- und Trittfallen im hohen Gras lauern.

Wenn man sich an einen Ort mit Gefahrenpotenzial begibt, sollte man am besten noch jemanden mitnehmen und zu Hause Bescheid geben, wo man sich befindet. Ein funktionierendes Handy gehört dabei immer zur Ausstattung, ein Bauhelm kann in Gebäuden nicht schaden.

Jurierung und Preise

Die eingesandten Fotos werden bei den FN nach Themen getrennt juriert. Pro Thema gibt es acht Siegerplätze. Für einen ersten Platz erhält der Gewinner eine Goldmedaille, eine Urkunde und 150 Euro, für einen zweiten Platz eine Silbermedaille mit Urkunde und 75 Euro, für einen dritten Platz eine Bronzemedaille mit Urkunde und 35 Euro. Die Plätze vier bis acht sind jeweils mit einer Siegerurkunde und einem FN-Gutschein im Wert von 20 Euro dotiert.

Nach Prämierung auf FN-Ebene nehmen die Siegerfotos dann an der bundesweiten „Blende“-Endausscheidung in Frankfurt teil, bei der Geld- und Sachpreise sowie Gutscheine im Gesamtwert von rund 40 000 Euro vergeben werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018