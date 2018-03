Grünes Licht auf dem Arbeitsmarkt

Anzeige

„Gute Bedingungen, die Arbeitsagentur und Jobcenter weiter intensiv nutzen, um Arbeitslose, die ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung sind, wieder beruflich zu integrieren und ihnen nachhaltige Perspektiven zu schaffen“, so Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Langzeitarbeitslosigkeit weiter zu reduzieren wird auch in den nächsten Jahren eines der Schwerpunktthemen der Arbeitsagentur sein. „Dabei verfolgen wir einen Strategie-Mix: Dazu zählen Prävention, frühzeitige Aktivierung nah am Menschen, der systematische Abbau der Probleme, die einer Arbeitsaufnahme im Wege stehen, intensive Betreuung sowie Konzepte für eine verbesserte soziale Teilhabe“, führt Karin Käppel an.

Knapp 29 Prozent alles Arbeitslosen sind ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung. Dies sind überwiegend Menschen ohne Berufsausbildung, mit gesundheitlichen Einschränkungen, Ältere, Menschen mit Migrationshintergrund, Schwerbehinderte und Alleinerziehende. Etwa drei Viertel aller Langzeitarbeitslosen werden von den Jobcentern betreut.

Im Agenturbezirk sind aktuell 2738 Menschen länger als ein Jahr arbeitslos, 575 oder 17,4 Prozent weniger als im März 2017. „Wir sind auf einem guten Weg, sind uns aber bewusst, dass der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht von der Arbeitsverwaltung alleine und nicht von heute auf morgen gelöst werden kann.

Main-Tauber-Kreis

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,8 Prozent (Vormonat 3,0 Prozent). Im März waren 2095 Menschen arbeitslos gemeldet, 177 weniger als im Vormonat, 333 weniger als im März 2017. 610 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 786 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 650 Stellenangebote gemeldet (März 2017: 737). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2371; 12,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,3 Prozent (Vormonat 3,5 Prozent). Es waren im März 2.638 Menschen arbeitslos gemeldet, 153 weniger als im Vormonat. 687 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 843 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 299 Stellenangebote gemeldet (März 2017: 281). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1128.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4520 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 4938. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 47,8 Prozent. Von den 2095 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 970 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Februar: 981). Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis waren 1125 Arbeitslose registriert (Februar: 1291). Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im März 1216 Arbeitslose registriert (Februar: 1239). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1422 Arbeitslose (Februar: 1552).

Der Ausbildungsmarkt

„Mit einer guten Ausbildung in die Berufswelt starten- es warten noch interessante Ausbildungsstellen auf die Bewerber“, kommentiert Karin Käppel die Halbjahresbilanz des Ausbildungsmarktes 2017/2018. Der statistische Berichtszeitraum für den Ausbildungsmarkt läuft in Anlehnung an den üblichen Ausbildungsbeginn vom 1. Oktober bis zum 30. September. Bis Ende März wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 4915 zu besetzende Berufsausbildungsstellen gemeldet. Dem gegenüber stehen aktuell 2903 Bewerber für einen Ausbildungsplatz, was einem Rückgang um 8,3 Prozent gegenüber März 2017 entspricht. Rein rechnerisch kommen auf einen Bewerber 1,69 Ausbildungsstellen.

„Bei der breiten Auswahl an Ausbildungsstellen ist es nicht ganz einfach, die Ausbildungsberufe herauszufiltern, die zu den Interessen, Stärken und Begabungen der jungen Menschen passen. Unsere Berufsberater informieren umfassend und beantworten alle Fragen zu „was kann ich tun nach der Schule“. Einfach mal einen Termin mit dem Berufsberater ausmachen“, bietet Karin Käppel an (www.arbeitsagentur.de).

