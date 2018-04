Gute Perspektiven am Arbeitsmarkt

Anzeige

Odenwald-Tauber.Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist im April erneut gesunken. Im aktuellen Monat sind 9266 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 192 weniger als im März und 1322 (minus 12,5 Prozent) weniger Arbeitslose als im April 2017. Die Arbeitslosenquote, also der Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen, liegt wie im Vormonat bei 2,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg beträgt 3,2 Prozent.

Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe ist weiterhin hoch und bietet sehr gute Chancen für Arbeitsuchende. Insgesamt waren im April 7566 offene Stellenangebote bei der Arbeitsagentur gemeldet, das sind 78 weniger (minus 1,0 Prozent) als im Vormonat, aber 835 (plus 12,4 Prozent) mehr als im April 2017. Arbeitgeber haben in diesem Monat 1620 neue Stellen gemeldet.

Fachkräfte gesucht

Es ist nicht neu, dass der deutsche Arbeitsmarkt in vielen Bereichen von Fachkräfteengpässen geprägt ist. Aktives Handeln, um den Bedarf an Fachkräften decken zu können, ist unverändert wichtig. „Qualifizierte Berufsabschlüsse sind unverzichtbare Grundlagen für einen erfolgreichen Berufsweg. Die Anforderungen an den Arbeitsplätzen verändern sich. Um auf Ballhöhe zu bleiben, ist lebenslanges Lernen notwendig“, so Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Zunehmende Globalisierung und Digitalisierung der Arbeitsprozesse untermauern diese Tatsachen.