Höhepunkt am Musikhimmel

Würzburg.Das größte Africa Festival, das seit 30 Jahren in Würzburg stattfindet, wurde nun von der Stadt mit dem Tanzenden Schäfer ausgezeichnet.

Es ist aus dem Würzburger Festivalleben nicht mehr wegzudenken und ein Höhepunkt am Konzerthimmel – seit 30 Jahren besteht das Würzburger Africa Festival. Gestartet als kleine Privatinitiative wurde schnell das größte Afrikafestival Deutschlands daraus. Über 7000 Musiker aus Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik sind bisher in Würzburg aufgetreten und haben knapp 2,5 Millionen Besuchern den kulturellen Reichtum des afrikanischen Kontinents präsentiert.

„Diese Zahlen allein machen schon die Bedeutung des Africa Festivals für Würzburg, die Region, ganz Bayern und ganz Deutschland deutlich“, stellte Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei einer Feierstunde im Wenzelsaal des Rathauses fest. Als Auszeichnung für diese „Mannschaftsleistung“ überreichte Schuchardt dem Leiter des Africa Festivals, Dr. Stefan Oschmann, und seinem Team den Tanzenden Schäfer.

„Die Erfolgsgeschichte des Africa Festivals ist die Geschichte einer stetigen Weiterentwicklung, sowohl was den inhaltlichen Anspruch als auch den wirtschaftlichen Erfolg betrifft“, betonte Schuchardt. Denn auf dem Festival werden nicht nur afrikanische Musik und Kulturen der verschiedenen Länder gezeigt, sondern die Festivalmacher greifen auch regelmäßig aktuelle Themen aus Afrika auf, beispielsweise den Kampf gegen Aids, das Leben der Nomaden in der Wüste oder die Arbeit der Stiftung „Menschen für Menschen“ von Karlheinz Böhm in und für Äthiopien.

Seit zehn Jahren leistet das Afrikazentrum der Würzburger Universität einen inhaltlichen Beitrag – es gibt ein Kinozelt mit Musik- und Dokumentarfilmen, das Havanna Club-Zelt und vieles mehr, wie es weiter in einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg heißt.

Africa Festival-Leiter Dr. Stefan Oschmann revanchierte sich prompt für die Ehrung durch die Stadt Würzburg. Da die Stadt von Anfang an ein verlässlicher Partner des Afrikafestivals ist, überreichte er dem Oberbürgermeister als Dank den Afrikafestival-Award 2018.

„Wir können afrikanische Musik, Lebensfreude und Kultur nur mithilfe unserer Unterstützer nach Würzburg bringen, und hier ist einer unserer wesentlichen Partner die Stadt Würzburg“, so Oschmann.

