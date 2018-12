Identität der Opfer geklärt

Miltenberg.Nach dem verheerenden Brand in Miltenberg ist die Identität der Verstorbenen geklärt. Wie berichtet, brach am 30. November gegen 0.25 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Für zwei Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Die zuständigen Brandermittler nahmen noch am selben Tag in dem Haus ihre Arbeit auf und versuchen nun, die Ursache zu klären. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Identität der Verstorbenen ist geklärt. Es handelt sich um eine 59-jährige Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss sowie ihren 55-jährigen Lebensgefährten.

