„In Gefühlen sehr verletzt“

Mit dem Titel könnte ich noch leben; aber mit der Fotomontage fühle ich mich als Christ und Pfarrer sehr in meinen Gefühlen verletzt. Das Kreuz ist „das“ Symbol aller christlichen Religionen; es steht für die Überwindung von Leid und Krankheit und Tod. Dieses Zeichen so zu gebrauchen, wie es in den FN gezeigt wird, hat für mich mit freier Presse und künstlerischer Freiheit gar nichts zu tun.

Leider ist die Zahl der „Verletzungen“ gegenüber dem Christlichen immer mehr geworden; und wir Christen trauen uns wenig bis gar nicht, dagegen zu protestieren! Was die angeblichen Schnittmengen mit der „Alternative für Deutschland“ angeht, wünschte ich mir, dass zumindest die christlichen Parteien (und teilweise auch Die Grünen) zum Thema „Bewahrung der Schöpfung“ ebenso für das Recht des Lebens von Anfang an einsetzten, wie es die christliche Lehre vorgibt!