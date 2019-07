„Jeder denkt nur noch an eigenen Vorteil“

Sehr geehrter Herr Götz, wie sollen wir sonst unser Klima retten? Haben Sie bessere Vorschläge?

Ohne Verbote und Steuerung durch den Preis wird sich hier nichts bewegen. Unser heutiger Wohlstand basiert nicht nur auf der harten Arbeit, die unsere Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg vollbracht haben, und wofür uns die ganze Welt bewundert, sondern auch auf der Ausbeutung von Menschen und der Natur in den letzten Jahrzehnten.

Es geht heutzutage nur noch um Geld, und jeder denkt nur noch an seinen eigenen Vorteil. Die Arbeitsplätze in Deutschland sind momentan nicht durch die strengeren Umweltgesetze der EU in Gefahr, sondern die unverschämten und rücksichtslosen Betrügereien einiger deutscher Konzerne im Rahmen des Dieselskandals.

Deutschland liegt bei einem Ranking der EU-Staaten zum Klimaschutz auf dem vorletzten Platz. Noch schlechter schneidet nur Slowenien ab.

Das ist das Ergebnis einer Studie der internationalen Stiftung European Climate Foundation. Auf dem ersten Platz landeten Spanien und Frankreich – gefolgt von Griechenland und Schweden.Nach Kenia und Ruanda hat nun auch Tansania ein Verbot von Plastiktüten verhängt. Frankreich hat im Alleingang höhere Preise für Flugtickets beschlossen.

Soviel zum Thema: „Andere tun ja auch nichts“.

Ich wundere mich über Deutsche, die mehrmals im Jahr mit dem SUV zum Skifahren nach Österreich fahren und sich über den mangelnden Schnee beschweren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019