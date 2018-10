„Jeder ist für sein Tun verantwortlich“

Bestürzung auf der gesamten Medienebene. Ja, es ist schlimm bis gefährlich, wenn nur ein Lehrer (manchmal aber auch ein Elternteil) von Jugendlichen in dieser brutalen Form angegriffen wird!

Wer ist schuld? Der Jugendliche, der so etwas tut, ist schuldig. Warum lassen sich so viele soziale Wissenschaften auf diese einfache „Erkenntnis“ nicht ein? Warum kann sich anscheinend in unserem Rechtsstaat jeder ausreden, auch wenn er eine brutale Tat begangen hat? Ich bin von meinem christlichen Menschenbild zutiefst überzeugt, dass es in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in den Schulen, usw. erst dann eine Abkehr von Gewalt gibt, wenn dem Gewalttätigen sehr deutlich gemacht wird, dass er für dieses Tun alleine verantwortlich ist und die Folgen zu tragen hat. Jeder Mensch ist für sein Tun verantwortlich; ansonsten sind wir keine wirklich freien Menschen!

Wenn jedoch bei solchen brutalen Übergriffen die Schuld im Elternhaus, im Verhalten des Lehrers, in der Überforderung durch das Schulsystem und natürlich bei der Politik gesucht wird, dann werden wir uns noch lange über solche Taten aufregen. Ändern wird sich nichts!

