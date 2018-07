Jetzt noch Nägel mit Köpfen machen

Anzeige

„Mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder einem Studium sind junge Menschen gut gewappnet für ihre berufliche Zukunft“, so Karin Käppel.

Mit dem Ausbildungsvertrag oder einem Schulplatz in der Tasche in die Sommerferien zu gehen, gibt ein gutes und sicheres Gefühl. „Allen denjenigen, die so wenige Wochen vor den Ferien noch ohne eine Zusage dastehen, kann ich nur den Tipp geben, jetzt keine Zeit mehr verstreichen zu lassen, sich Unterstützung von unseren Berufsberatern zu holen und gegebenenfalls Alternativen in Betracht zu ziehen. Jetzt heißt es, Nägel mit Köpfen machen“, so die Agenturleiterin.

Gerade auch Schülerinnen und Schüler mit schwächeren Schulleistungen, die einen besonderen Unterstützungsbedarf benötigen, können die Berater durch passende Förderangebote unter die Arme greifen. Dabei werden auch die Firmen bei der Bewerbersuche, aber ebenso bei Problemen während der Ausbildung nicht alleine gelassen, erklärt die Leiterin der Agentur für Arbeit.

Main-Tauber-Kreis

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,5 Prozent (Vormonat 2,6 Prozent). Im Juni waren 1874 Menschen arbeitslos gemeldet, 85 weniger als im Vormonat, 298 weniger als im Juni 2017. 506 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 593 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 465 Stellenangebote gemeldet (Juni 2017: 598). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2592, das sind 11,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,1 Prozent (Vormonat 3,1). Es waren im Juni 2501 Menschen arbeitslos gemeldet, zwei weniger als im Vormonat, 284 weniger als im Juni des Vorjahrs. 589 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 604 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 260 Stellenangebote gemeldet (Juni 2017: 225). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1170; das sind 13,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Der Ausbildungsmarkt

„Mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man das Fundament, auf das sich aufbauen lässt. Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind in nahezu allen Branchen hervorragend – auch noch für dieses Jahr. Die Berufsberatung unterstützt hier durch guten Rat und konkrete Ausbildungsangebote“, ermutigt Käppel alle, die jetzt noch auf der Suche sind. Bis Juni wurden der Agentur für Arbeit 5353 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Als Bewerber für einen Ausbildungsplatz haben sich 3383 junge Menschen gemeldet, 6,8 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat. Rein rechnerisch kommen auf einen Bewerber 1,6 Ausbildungsstellen. Wer noch einen Beratungstermin haben möchte, schreibt eine E-Mail an: Tauberbischofsheim.152-U25@arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis) oder SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.151-U25@arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und dem Hohenlohekreis).

