Keine Folgeerkrankung

Würzburg.In einer gemeinsamen Presseerklärung des Gesundheitsamts und der Universitätsklinik Würzburg wurde am 25. Oktober berichtet, dass ein Mitarbeiter des Uniklinikums Würzburg an einer ansteckungsfähigen Tuberkulose erkrankt war und von Anfang bis Ende September 2018 Kontakt zu Patienten und Mitarbeitern hatte.

Für eine Ansteckung mit Tuberkulose ist in der Regel ein mehrstündiger Kontakt in einem geschlossenen Raum oder ein einmaliger enger Kontakt, zum Beispiel durch Anhusten, notwendig. Dennoch wurden vorsorglich alle Personen, die sich zu dem Zeitpunkt auf der jeweiligen Station befunden hatten, in eine sogenannte Umgebungsuntersuchung einbezogen.

Blutuntersuchungen

Hierbei wird acht Wochen nach dem Kontakt eine Blutuntersuchung vorgenommen, die Hinweise gibt, ob eine Person sich mit dem Tuberkuloseerreger auseinandergesetzt hatte. Ob dieses Ereignis vor vielen Jahren oder erst kürzlich stattfand, kann der Test nicht unterscheiden. Daher gibt ein positives Ergebnis Anlass für eine sorgfältige weitere Abklärung, die gegebenenfalls auch eine Röntgenuntersuchung der Lunge beinhaltet.

Die Gesundheitsämter der Region nahmen unter Koordination des Gesundheitsamts Würzburg Untersuchungen an 188 Patienten des Universitätsklinikums vor. 16 Patienten wurden aufgrund des Ergebnisses des Bluttests weitergehend untersucht.

Hierbei wurde kein Fall einer neuen Tuberkuloseerkrankung festgestellt. Einer Person wurde die vorsorgliche Einnahme von Antibiotika empfohlen.

Kein auffälliger Befund

Der Betriebsärztliche Dienst des Universitätsklinikums Würzburg ließ 123 Blutproben von Beschäftigten untersuchen. Es wurde kein auffälliger Befund festgestellt, der im Zusammenhang mit dem Kontakt zu dem an Tuberkulose erkrankten Mitarbeiter.

Ein positives Ergebnis war durch eine frühere, abgeheilte Tuberkuloseerkrankung verursacht.

Somit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass nach dem möglichen Kontakt zu einem an Tuberkulose erkrankten Mitarbeiter am Universitätsklinikum Würzburg kein zweiter Fall einer Tuberkulose-Erkrankung aufgetreten ist, wie das Gesundheitsamt und die Universitätsklinik Würzburg nun der Öffentlichkeit mitteilten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019