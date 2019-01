Keine Freundin der Polizei

Heilbronn.Recht rabiat verhielt sich eine Frau am Mittwochnachmittag in Heilbronn gegenüber Polizeibeamten. Die Ordnungshüter waren aufgrund von Streitigkeiten zwischen zwei Personen in die Etzelstraße gerufen worden. Bei der Personalienfeststellung einer beteiligten 39-Jährigen sah ein Polizist in ihrer Handtasche eine Spritze und wollte dann aufgrund des Verdachts, dass die Frau Rauschgift dabei hat, die Handtasche durchsuchen.

Auf Beamte losgegangen

Offenbar um das zu verhindern, ging sie auf die Beamten los und versuchte, diese zu beißen. Außerdem versuchte sie, einem Polizisten dessen Dienstwaffe aus dem Holster zu reißen. Letztlich musste sie die Durchsuchung dann doch dulden. Dabei wurde klar, warum sich die Frau so vehement gegen die Maßnahme gestemmt hatte. Die Polizei fand in der Tasche etwas Rauschgift. Die 39-Jährige musste aufgrund ihres Zustandes für einige Stunden die Freiheit mit einer Gewahrsamszelle tauschen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019