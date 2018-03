Kleinbus kollidierte mit Kleinwagen

Anzeige

Heilbronn.Bei der Kollision eines Kleinbusses mit einem Opel Adam auf der Heilbronner Karlstraße wurde am Sonntag eine 19-Jährige leicht verletzt. Gegen 21.40 Uhr war ein 79-Jähriger mit seinem Bus auf der Gartenstraße unterwegs und wollte die Karlstraße überqueren, um auf den dortigen Busbahnhof zu gelangen. An der Kreuzung missachtete er offenbar den Opel Adam der 19-Jährigen, die auf der Karlstraße in Richtung Allee fuhr. Daraufhin kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. An dem Opel entstand Totalschaden. Insgesamt beträgt der Schaden an beiden Fahrzeugen rund 14.500 Euro.