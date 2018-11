„Krieg ist keine Lösung von Konflikten“

Künzelsau.In mehreren großen Veranstaltungen wurde am Sonntag der Beendigung des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, am 11. November 1918, gedacht und vor wachsendem, aggressivem Nationalismus gewarnt.

In Paris versammelten sich 70 Staatsoberhäupter und Regierungschefs zur zentralen Gedenkfeier in Europa, in Straßburg und Kehl machten sich mehrere Hundert Friedensmarschierer auf den Weg, und im Künzelsauer Carmen Würth Forum traf sich die Region zum Unesco Friedenskonzert.

Gemeinsam mit dem World Orchestra for Peace, dem Chor des Bayerischen Rundfunks, dem Bayerischen Landesjugendchor und herausragenden Solisten führten die Würth Philharmoniker unter der Leitung von Dirigent Donald Runnicles Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 mit dem Schlusschor über Friedrich Schillers Ode „An die Freude“ auf.

Grauen darf sich nicht wiederholen

In ihren Ansprachen machten die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt, Bundestagsabgeordneter Christian von Stetten, Lady Valerie Solti, Witwe des verstorbenen Orchestergründers Georg Solti, und der Gastgeber, Professor Dr. Reinhold Würth, mit eindrücklichen Worten deutlich, dass sich ein solches Grauen und sinnloses Sterben nie mehr wiederholen dürfe. „Krieg ist keine Lösung von politischen Konflikten. Nicht in Europa und auch nicht weltweit“, so MdB Christian von Stetten.

Reinhold Würth erinnerte an die 15 Millionen Toten in den Jahren 1914 bis 1918 und an das damit verbundene menschliche Leid, das auch in Hohenlohe bis heute seine Spuren hinterlassen habe. Reinhold Würth sprach die Hoffnung aus, dass die Vision des französischen Staatspräsidenten Emanuel Macron, die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa, am Ende des langen Prozesses stehen möge.

Für Evelyne Gebhardt ist sicher, „heute wäre ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland undenkbar. Denn Krieg zwischen Deutschland und Frankreich unmöglich zu machen, das war die Kernidee der Nachkriegsordnung in Europas Mitte“.

Wachsender Nationalismus

Sehr kritisch betrachtete die Europaabgeordnete den stärker werdenden Nationalismus und Populismus in Europa: „Täglich hören wir sie immer lauter schreien, die Nationalisten und Populisten. Die Aufrüstung der Salvinis, Orbans und Weidels ist nicht nur rhetorisch. Längst wird nationalistische Politik auf Kosten anderer Mitgliedstaaten betrieben. Österreichische Rechtsnationale möchten im italienischen Südtirol wieder Pässe verteilen, und in Polen vergessen einige Politiker, dass es die Reparationsforderungen waren, die den Friedensvertrag von Versailles zur Quelle des nächsten Krieges gemacht haben. Ihr Ziel, so die Abgeordnete, ist das Ende der gestaltenden Friedensordnung in Europa und die Aufspaltung der Union. Sie wollen Kooperation und demokratische Kompromissfindung abschaffen und an ihrer Stelle neue Grenzen in Europa errichten“.

Die Europäische Union, so Gebhardt abschließend, könne nur gemeinschaftlich eine Antwort auf diese Schwierigkeiten geben. „Und glauben Sie mir, wir Demokraten werden den Nationalisten nicht das Feld überlassen“.

Der Künzelsauer Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten war kurzfristig für den erkrankten Gastredner Joschka Fischer ans Rednerpult gegangen. Der Erste Weltkrieg habe auch in Hohenlohe fast in jeder Familie Spuren hinterlassen. Um den Friedensprozess voranzubringen, sei es aber auch „wichtig und richtig, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und inhaltliche und organisatorische Korrekturen der EU einzufordern“.

Das Große und Ganze

Niemals dürfe man dabei aber das Große und Ganze aus den Augen verlieren. Mit einem Zitat Jean-Claude Junckers unterstrich von Stetten seine Haltung zu einem Vereinten Europa: „Wer an Europa zweifelt, der soll die Soldatenfriedhöfe besuchen. Krieg kann nicht die Lösung von politischen Konflikten sein. In Europa nicht und auch weltweit.“

Das Schlusswort hatte Lady Valerie Solti, Witwe des verstorbenen Orchestergründers Georg Solti, dessen ganzes Leben der Musik und dem Weltfrieden gewidmet war. Ihr Credo: „Europa sollte ein vereinter Kontinent werden, auf dem ein für alle Mal alle Vorurteile sowie religiöse und territoriale Konflikte der Vergangenheit, die über Jahrhunderte so sinnlos Menschenleben zerstört haben, beseitigt sind“.

Friedliches Miteinander

Als ihr Ehemann die Idee hatte, ein Weltorchester des Friedens (The World Orchestra for Peace) zu gründen, wollte er damit beweisen, dass Musiker aller Nationen harmonisch und friedlich miteinander leben, arbeiten und musizieren können.

„Er wünschte sich, dass Politiker aller Nationen die Weisheit besäßen, es ihm gleich zu tun“, erklärte Valerie Solti.

