Künstlerische Fertigkeiten richtig fördern

Würzburg.Über 40 Bilder zeigt das Caritashaus in Würzburg in der Kunstausstellung "Was zählt, ist der Mensch". Die ausgestellten farbenfrohen Kunstwerke stammen von Künstlern aus Behinderteneinrichtungen in Tschechien, Spanien, Italien, den Niederlanden und dem Sankt Josefs-Stift in Eisingen.

Rund 70 Gäste konnte Caritasdirektor Martin Pfriem zur Eröffnung begrüßen, die Luis Leister mit

...