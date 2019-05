Lebensgefährte unter Tatverdacht

Crailsheim.Ein 45-jähriger Mann erschien am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf dem Polizeirevier in Crailsheim. Der Mann, der offenkundig unter Alkoholeinfluss stand und verwirrt wirkte, berichtete den Beamten, dass seine Lebensgefährtin tot sei. Bei einer sofortigen Überprüfung der Wohnanschrift bestätigte sich die Behauptung des Mannes. Die 51-jährige Lebensgefährtin des Mannes wurde leblos in der Wohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall übernahm daraufhin die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen kam das Opfer durch stumpfe Gewalt zu Tode. Der Lebensgefährte wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl für den kroatischen Staatsangehörigen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an. pol

