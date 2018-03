Leidensgeschichte Jesu wird dargestellt

Anzeige

Bad Windhseim.Das traditionelle Passionsspiel am grünen Hügel im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim findet am Karfreitag, 30. März, ab 14 Uhr statt.

Start ist vor der Schäferei aus Hambühl in der Baugruppe West. „Wir sind zufrieden, wenn es nicht regnet oder schneit“, sagt Gerhard Göß, der seit Jahren als Spielleiter für das Passionsspiel der Theatergruppe Marktbergel im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim verantwortlich ist.

Zusammen mit den Bad Windsheimer Sängern und Spielleut‘ wird das Passionsspiel nach Hans Sachs seit über 30 Jahren am Karfreitag auf dem Museumshügel in Szene gesetzt, beginnend vor der Schäferei. In sieben Akten führen die Laienschauspieler die Leidensgeschichte Jesu auf – vom letzten Abendmahl über den Verrat, die Verleumdung, die Anklage bis hin zur Kreuzigung Jesu auf dem Hochplateau des Hügels.