Lesung, begleitet von Harfenmusik

Schöntal.Zum Literaturcafé am Sonntag, 22. April, im Bildungshaus Kloster Schöntal liest Nina Piorr Auszüge aus ihrem Erstlingswerk „Zwei Seiltänzer“. Sie bereichert diese Lesung mit Klängen aus der Konzertharfe. Mal mit verträumten, mal mit temperamentvollen Stücken aus verschiedenen Epochen und Ländern lädt die Öhringer Kulturwissenschaftlerin zu einem besonderen literarisch-musikalischen Abend ein.

Zum Inhalt ihres Buches: in einem kärglichen Seniorenheim fristet Leopold seinen Lebensabend und trauert um seine große Liebe. Privat glücklich und voller Vorfreude auf ihre berufliche Zukunft steht Olivia dagegen voll im Leben und könnte eigentlich glücklich sein. Wären da nicht ihre Ängste, die sie seit Jahren verfolgen. Doch so schnell geben sich Leopold und Olivia nicht geschlagen. In Gesprächen versuchen sie sich gegenseitig Mut zum Leben zu machen. Ein besonderer literarischer Nachmittag, der um 15 Uhr beginnt.

Anmeldung und Information: Katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis, Telefon 07943/894335, E-Mail: keb-hohenlohe@kloster-schoental.de, www.kloster-schoental.de.