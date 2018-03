„Letztlich macht es eine Umverteilung erforderlich“

Anzeige

In vielen Fällen tut es das, allerdings kostet es schon eine Überwindung, eben nicht einfach zur Türe hinaus in den eigenen Pkw zu steigen, sondern auch zu Fuß oder mit dem Rad den Weg zur nächsten Haltestelle für Bus und Bahn in Kauf zu nehmen. Auch stehen zunehmend flexiblere Arbeitszeiten einer Nutzung kaum noch im Wege. Eine erste Ernüchterung in Sachen E-Mobile macht sich auch schon breit.

Denn der Nutzen wird zu Recht in Frage gestellt, wenn die Produktion kaum ressourcenschonender läuft wie bei Personenwagen mit Verbrennungsmotoren und auch der Strom nicht aus nachhaltiger Gewinnung, sondern aus fossilien Energieträgern bereitgestellt wird.

Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018