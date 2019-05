„Mit der Wahlurne war alles in Ordnung“

Ballenberg.Eine Streife des Polizeireviers Buchen war am Sonntagabend im Ravensteiner Stadtteil Ballenberg im Einsatz, um den Zustand der Wahlurne für die Europawahl zu überprüfen und zu dokumentieren.

Hintergrund war die Mitteilung eines Bürgers, der kritisiert hatte, die Urne sei nicht richtig verschlossen gewesen. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen bestätigte auf Nachfrage der FN, dass sich die Beamten die Namen des Wahlvorstands sowie seines Schriftführers und des Beisitzers notiert hätten. Danach habe man die Auszählung der Stimmen wie gewohnt fortgesetzt.

Ein Sprecher des Polizeireviers Buchen erklärte, man habe zur Beruhigung der Gemüter auf die nicht alltägliche Meldung reagieren und die Situation aus neutraler Sicht überprüfen wollen. Außerdem setzte man sich sofort mit der Wahlaufsicht im Landratsamt in Verbindung. Zuständig sei aber, so das Ergebnis, nicht die Polizei, sondern das Gremium vor Ort, also der Wahlausschuss. Bis zum Innenministerium wurde der Vorfall gemeldet. Die Prüfung ergab aber schließlich, das „mit der Wahlurne alles in Ordnung“ war, so der Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium Heilbronn. Die Urne zur Europawahl müsse verschlossen, aber nicht versiegelt sein, so die Vorschrift. Es gebe daher nichts zu beanstanden.

In Ravenstein wurde die Auszählung schnell beendet: Kurz vor 19.30 lag das Europawahlergebnis der Stadt bei den FN vor. sab

