Mit Waffe hantiert und randaliert

Weibersbrunn.Gleich mehrere Zeugen teilten am Donnerstag gegen 19 Uhr mit, dass eine Person auf dem Parkplatz der Rastanlage Spessart Süd eine Waffe in der Hand halten und gegen Mülltonnen treten würde. Die herbeigeeilte Streife der Autobahnpolizei traf die besagte Person wenige Minuten später vor Ort, auf einem Bierkasten sitzend, an. Die besagte Waffe, eine sogenannte Schreckschusspistole, wurde im Nahbereich am Boden liegend entdeckt. Bei der Überprüfung des Manns zeigte sich der 32-Jährige Beamten gegenüber unkooperativ, er trat selbst während der Polizeikontrolle auf ein Verkehrsschild ein. Ein Alkoholtest bei dem Herrn, der sich nach eigenen Angaben auf dem Nachhauseweg aus einer Alkoholentzugsklinik befand, ergab 1,68 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände wurde er daraufhin in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Polizeizelle ausnüchtern. Da der Beschuldigte nicht den nötigen kleinen Waffenschein zum Führen der Schreckschusspistole besaß, wurde die Waffe sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019