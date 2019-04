Neues Zuhause im Schloss

Würdest du gerne mal in ein Märchenreich reisen? Ein guter Startpunkt dafür könnte Hanau sein. In dieser Stadt im Bundesland Hessen wurden die Brüder Grimm geboren. Falls du sie nicht kennst, kennst du sicher Schneewittchen, Aschenputtel oder Dornröschen. Diese und andere Märchen haben die Brüder aufgeschrieben und damit berühmt gemacht.

Am Wochenende eröffnet in Hanau „Grimms Märchen Reich“. Das ist eine Mitmach-Ausstellung für Kinder. Und wie passend: Sie befindet sich in einem Schloss! Du kannst in diesem neuen Märchen-Museum einiges über die Gebrüder Grimm erfahren. Es gibt dort verzauberte Märchenlandschaften, Märchenkostüme und ein Spiegelkabinett. Und natürlich kannst du dir dort auch Märchen anhören, ansehen und selbst welche erzählen.

