Peter Maffay und Gäste rocken souverän

Seinen Status als wohl erfolgreichster, männlicher deutscher Interpret verteidigt Peter Maffay derzeit auf seiner Unplugged-Tournee. Am Samstag spielte er mit seiner Band vor 6800 Gästen in der ausverkauften Nürnberger Arena. Mit Gaststars wie Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly hatte Maffay zudem einige Promis zu bieten. Die Band spielt auf der Tour ein knapp dreistündiges Konzert, an dessen Ende noch ein elektrischer Teil steht, bei dem richtig gerockt wird. Die großen Hits, angefangen von „Du“ bis zu „Gelobtes Land“ vom letzten Studioalbum, bleibt Peter Maffay dabei nicht schuldig. Am 10. März spielt die Band in der SAP Arena in Mannheim, am 13. März in der Stuttgarter Schleyerhalle .. Bild: Lechner