Plötzlich war das Licht aus

Zack, da war das Licht aus. Und das nicht nur in einem Zimmer. Auch nicht in einer Wohnung oder einem ganzen Haus. Sondern in zahlreichen Städten!

Passiert ist das am Sonntag in Südamerika. Im Land Argentinien und wahrscheinlich auch in angrenzenden Ländern fiel plötzlich der Strom aus. Das Licht blieb aus, die Ampeln leuchteten nicht mehr, die Züge blieben stehen, an den Steckdosen konnten die Leute keine Handys mehr aufladen.

Was genau der Grund für den Stromausfall war, erklärte die Stromgesellschaft zunächst nicht genau. Sie meinte nur: Es gab eine schwere Störung im System. Experten machten sich gleich daran, den Strom wieder herzustellen. Das hat aber ein paar Stunden gedauern.

