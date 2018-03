Preisverleihung an erfolgreiche Fotografen

Anzeige

Odenwald-Tauber.Das war der Schlusspfiff: Mit der Ehrung der Sieger endeten bei den Fränkischen Nachrichten der 43. Zeitungsleser-Fotowettbewerb „Blende“ 2017 und der Fotowettbewerb „150 Jahre Tauberbahn“. Im Frankoniahaus in Tauberbischofsheim überreichten FN-Geschäftsführer Michael Grethe (rechts) und Chefredakteur Dieter Schwab (links) die Preise an die erfolgreichen Fotografen (von links): Dieter Göbel, Manfred Geiger, Reinhold Hofmann, Volker Sprenger (hinten), Andrea Knörzer (vorne), Thomas Pahl, Katrin Liebold und Rainer Schmidt. Nicht anwesend sein konnten Larissa Alletzhäusser, Karl Kolban, Manfred Lutz und Holger Rosinsky. Sie bekommen ihre Preise zugeschickt. In Kürze erfolgt nun die Ausschreibung der „Blende“ 2018 in den Fränkischen Nachrichten. Bild: Christian Bach