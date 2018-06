Recht auf freie Religionsausübung

Anzeige

Würzburg.Der Künstler Cäsar W. Radetzky hat dem Museum am Dom in Würzburg das großformatige Triptychon „Freedom – Freiheit – Liberté“ (2000) geschenkt. Es ist in der aktuellen Sonderausstellung „Cäsar W. Radetzky – Die blaue Krone“ zu sehen. Das Werk stelle eine „außerordentlich wertvolle Ergänzung unserer Sammlung an Arbeiten des Künstlers dar“, sagt Michael Koller, kommissarischer Leiter der Museen der Diözese.

„Dass Herr Radetzky uns abermals mit einer so außerordentlichen Schenkung bedacht hat, kam gänzlich unerwartet und löste große Freude in mir aus.“ Das Werk werde der Stiftung Kunstsammlung der Diözese Würzburg übereignet. Die Sonderausstellung ist noch bis Sonntag, 24. Juni, im Museum am Dom zu sehen. Der Künstler habe sich ganz bewusst unter dem Eindruck der aktuellen Präsentation seiner Werke für diese erneute Schenkung entschieden, erklärt Koller. „Das zeigt, dass er sich und seine Kunst in unserem Haus bestens beheimatet fühlt. Hier hat er, wie er sagte, genau den Ort gefunden, den er sich für diese ihm persönlich sehr wichtige Arbeit immer gewünscht hat.“

Bereits 2014 habe Radetzky den Kreuzwegzyklus „Die blaue Krone“ und das Modell für das Kruzifix als Schenkung der Stiftung Kunstsammlung überlassen.