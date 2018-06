Reisebus mit 62 Schülern auf der A 3 gestrandet

Anzeige

Darüber hinaus stellt ein Pannenfahrzeug mit Insassen stets eine erhebliche Gefahrensituation auf der Autobahn dar.

Gerade deswegen rät die Polizei dazu, das Fahrzeug zu verlassen und hinter der sicheren Leitplanke den Notruf zu wählen und auf die Helfer zu warten. Im vorliegenden Fall mit 62 Schülerinnen und war dies für mehrere Stunden allerdings keine Option.

Kurzer Hand und unbürokratisch organisierte die Integrierte Leitstelle über die staatliche Feuerwehrschule Würzburg einen Omnibus samt Fahrer, der bereits 30 Minuten später anrückte und die Gestrandeten zu einem nahegelegenen Autohof brachte. Dort konnten sie in Ruhe und vor allem in Sicherheit auf ihren Ersatzbus warten, der sie dann weiter in Richtung Heimat brachte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.06.2018