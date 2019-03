Resolute Frauen vertreiben Räuber

Heinsheim.Gemeinsam schafften es zwei Frauen am Sonntagmittag in Heinsheim (Landkreis Heilbronn), einen Räuber zu verjagen. Eine 93-Jährige befand sich auf dem Friedhof des Bad Rappenauer Ortsteils, als ein Unbekannter auftauchte und ihr die Handtasche entreißen wollte. Als die Seniorin deshalb laut zu schreien begann und eine Anwohnerin, die alles mitbekam, mit der Polizei drohte, ließ der Mann von seinem Opfer ab und flüchtete. In seiner Eile hat er offenbar vergessen, dass er mit dem Fahrrad zum Friedhof gekommen war. Er ließ es zurück. Die Polizei stellte fest, dass das Fahrrad gestohlen war. Nach dem Flüchtigen wurde mit mehreren Streifen von verschiedenen Dienststellen und mit einem Polizeihubschraubergefahndet, der Täter konnte allerdings nicht mehr angetroffen werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019