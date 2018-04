Rund um den Maibaum

Anzeige

In vielen Orten steht am 1. Mai ein Baum mehr als sonst. Das ist ein Maibaum. Meist sind es hohe Baumstämme, die dafür bunt geschmückt werden. So ein Maibaum wird mitten im Ort aufgestellt, um drumherum den Beginn des Frühlings zu feiern.

Aber Achtung! So ein Maibaum muss gut bewacht werden. Denn häufig wollen sich Leute aus dem Nachbarort einen Spaß machen und den Maibaum klauen. Stibitzen ist ein alter Brauch. Damit die Diebe keinen Erfolg haben, hält meist jemand Wache. Nacht für Nacht. Weil das anstrengend ist, haben sich ein paar Menschen gedacht: Wir bauen uns eine Alarmanlage.

In einem Dorf in Bayern zum Beispiel hatten die Maibaum-Beschützer einen Bewegungsmelder im Baum versteckt. So ein Gerät gibt ein Signal, wenn jemand zu nah herankommt. Als dann Leute den Baum auf einen Traktor luden, lösten sie einen Alarm aus. Einige Gruppen nutzen Kameras. Damit brauchen sie nicht nachts draußen sitzen, sondern können den Maibaum am Bildschirm bewachen. Andere Gruppen nutzen Lichtschranken. Selbst wenn die Diebe es schaffen, einen Maibaum zu stibitzen, fällt das Fest nicht aus. Zum Brauch gehört es auch, den Baum zurückzugeben – für ein Lösegeld: gutes Essen und Getränke.