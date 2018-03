Scheune stand in Flammen

Anzeige

Estenfeld.Ein Feuer ist am Sonntag in einer Scheune in einem Wohngebiet von Estenfeld ausgebrochen. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Gegen 21.20 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Unterfränkische Polizei zunächst ein Großfeuer in einem ländlichen Anwesen in der Oberen Ritterstraße gemeldet. Die rund 100 Floriansjünger löschten das Feuer, das sich auf dem Dachboden der Scheue ausgebreitet und das Dachgebälk beschädigt hatte. Auf Nebengebäude hatte das Feuer nicht übergegriffen.