Sommerzeit ist Hochzeit

„Weil Fiete ein Einzelkind ist, lernt er die Tipps und Tricks von Samantha“, berichtet Tierpfleger Stefan Deibert. „Sie geht in ihrer Rolle als große Schwester voll auf. Samantha zeigt ihm, an welcher Stelle ein kleiner Seelöwe am leichtesten aus dem Becken kommt. Sie führt ihm die Schwimminsel vor und was man mit den verschiedenen Spielsachen, die im Wasser treiben, anstellen kann.“

Vater von beiden Jungtieren ist der Bulle Unesco. Der Haremschef stellt den jungen Müttern kurz nach der Geburt schon wieder nach. Und so schlagen derzeit, wie jeden Sommer im Juli, die Wogen im Wasserbecken doppelt hoch: durch die tobenden Jungtiere und die Paarungseskapaden der Elterntiere. Wenn es einmal zu ruppig zugeht, teilen die Tierpfleger das Becken auf, damit Unesco zum Beispiel Bella mit ihren 26 Jahren nicht zu sehr auf den Leib rückt.

Denn ein Seelöwen-Mann kann bis zu 300 Kilogramm schwer werden, während die Weibchen meist nicht mehr als 70 Kilogramm wiegen.

Auch die zweite alte Dame, Suzan, wurde im Juni 26 Jahre alt, ein für Seelöwen stolzes Alter. Sie hatte jedoch die Gebrechen einer Seniorin und musste wegen eines altersbedingten Nierenversagens eingeschläfert werden. So hat sich der Kreis des Generationenwechsels im für die Robben bewegtesten Monat des Jahres geschlossen.

Für Fiete heißt es jetzt, schnell zu wachsen und zu lernen. Als Säuglinge verdoppeln die Jungtiere dank der fettreichen Milch ihrer Mütter das Geburtsgewicht von etwa sieben Kilogramm schon im ersten Monat. Mit sechs bis acht Monaten werden sie von ihren Müttern entwöhnt und müssen sich selbstständig ernähren.

Nächste Generation

Dann gilt das Augenmerk der Mütter schon der nächsten Generation, die in ihnen heranwächst. Deshalb ist es nach gut einem Jahr für den Nachwuchs an der Zeit, weiterzuziehen. Die Wilhelma vermittelt ihn dann an andere Zoos oder Einrichtungen. Für Samantha hat die Zuchtbuch-Koordinatorin der europäischen Zoos empfohlen, dass sie nach Rom kommen soll, sobald der Zoo in der italienischen Hauptstadt seine neue Anlage für die Robben fertiggestellt hat.

