Spannung immer wieder gesteigert

Gaisbach.Carola Gruber und Yael Inokai wurden am Sonntag im Museum Würth in Gaisbach von der Stiftung Würth mit dem 29. Würth-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 7500 Euro dotiert.

Das Thema der Ausschreibung hatte der Autor Håkan Nesser während der Tübinger Poetik-Dozentur an der Universität Tübingen 2017 gestellt. Es lautete: „Ein gelber Schuh“.

Der Würth-Literaturpreis ist ein für den Nachwuchs geschaffener Preis. Prämiert werden Prosa-Texte mit einer Länge von rund 10 000 Zeichen, die überzeugend eigene sprachliche Wege gehen. Die Texte werden der Jury in anonymisierter Form vorgelegt. Im Rahmen des 29. Würth-Literaturpreises waren 83 Texte eingereicht worden. Den ersten Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, erhielt Carola Gruber aus München für ihren Text „Schon gut“. Thomas Scheuffelen sagte in seiner Laudatio, dass hier anscheinend Unheimliches, ja Spukhaftes geschieht und die Spannung der Geschichte immer weiter gesteigert wird: „Obwohl betont sachlich berichtet, ja fast protokolliert wird, befinden wir uns doch auf unsicherem Terrain, denn der Boden scheint immer wieder nachzugeben und das Erzählte beinahe zu vibrieren.“

Der mit 2500 Euro dotierte zweite Preis ging an Yael Inokai aus Berlin für ihre Kurzgeschichte „Der Ausländer“. Ihren Text trug Rudolf Guckelsberger von der Akademie für gesprochenes Wort vor.

Laudator Hans-Ulrich Grunder bezeichnete die Geschichte als einen Text, der ab dem ersten Satz einen Sog entwickle, dem man sich nicht entziehen könne.

Wer sie liest, „wird wie eine Schraube langsam hineingedreht in ihre vielfältigen, oft lediglich angedeuteten Windungen“.

Literarisch stimmig umgesetzt in Form kantiger Übergänge, lobte er die „kunstvoll inszenierten Ambivalenzen, welche fragen lassen, was denn Normalität und was ein gutes Leben . . . und: wer der Ausländer sei.“

Die prämierten Texte sowie weitere zwölf ausgewählte Erzählungen der Literaturpreis-Teilnehmer wurden in eine Anthologie aufgenommen, die im Swiridoff-Verlag, Künzelsau, erschienen ist. Der Band wurde bei der Preisverleihung vorgestellt.

Der Würth-Literaturpreis wird seit 1996 in Kooperation mit der Universität Tübingen ausgelobt. Der Würth-Literaturpreis wird vergeben von der Stiftung Würth.

