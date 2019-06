Startschuss für die „Blende“ 2019

Der Fotowettbewerb „Blende“ geht in diesem Jahr in seine 45. Runde – mit einer bundesweiten Neuerung.

Odenwald-Tauber. Erfahrene „Blende“-Teilnehmer haben es vielleicht schon an der Überschrift bemerkt. Offiziell lautet der ausformulierte Titel nun nicht mehr „Zeitungsleser-Fotowettbewerb“, sondern „Leser-Fotowettbewerb. Eine Gemeinschaftsaktion mit Print- und Online-Medien“. Der Grund hierfür: Der Initiator und Hauptveranstalter, die Prophoto GmbH in Frankfurt am Main, schreibt den Wettbewerb künftig nicht mehr nur zusammen mit Tageszeitungen aus, sondern nun auch mit einigen Influencern, großen Stadtmagazinen und überregionalen Redaktion. Damit sollen noch mehr Hobbyfotografen zur Teilnahmen an der „Blende“ animiert werden. Dementsprechend wurde auch das Logo des Wettbewerbs modernisiert.

Bild-Alter vorgeschrieben

Neu ist auch, dass in den Teilnahmebedingungen nun von Prophoto das maximale Alter der Bilder vorgegeben wird: Sie müssen ab Januar 2019 aufgenommen worden sein.

Die Fränkischen Nachrichten beteiligen sich in gewohnter Weise an der Ausschreibung der „Blende“. Teilnehmen können alle Fotoamateure, die im Verbreitungsgebiet der FN wohnen. Einsendeschluss ist am 30. September 2019.

Die Wettbewerbsthemen lauten in diesem Jahr:

„Blumen“

„In Bewegung“

„Verkehrte Welt“

Zu jedem der drei Wettbewerbsthemen können jeweils bis zu drei Fotos eingereicht werden, egal, ob in Farbe oder Schwarzweiß. Das maximale Bildformat beträgt 20 x 30 Zentimeter. Passepartouts zur Steigerung der Bildwirkung sind nicht mehr zugelassen.

Die weiteren Teilnahmebedingungen sind im Artikel unten aufgeführt.

Die Jury der Fränkischen Nachrichten wird im Herbst bei jedem der drei Wettbewerbsthemen acht Siegerbilder küren. Auf die Urheber dieser Bilder warten auf Ebene der Fränkischen Nachrichten folgende Preise:

1. Preis: Goldmedaille mit Urkunde und 150 Euro.

2. Preis: Silbermedaille mit Urkunde und 75 Euro.

3. Preis: Bronzemedaille mit Urkunde und 35 Euro.

4. Preis bis 8. Preis: Urkunde und ein FN-Gutschein im Wert von 20 Euro.

Die prämierten Bilder schickt die FN dann an die Prophoto GmbH zur bundesweiten Endausscheidung. Dort haben die Sieger-Fotografen die Chance auf den Gewinn von weiteren Sach- und Geldpreisen. Die Sponsorenliste verzeichnet das Who is Who der Fotobranche.

Chance für junge Fotografen

Die von ihnen zur Verfügung gestellten Preise sind Objektive, Digitalkameras, Stative, Fototaschen, Filter, Foto-Reisen, Bildbearbeitungssoftware, Gutscheine für Fotoleinwände und Fotobücher, Fotoliteratur, Jahresabonnements von Fotofachzeitschriften und anderes mehr. Mit besonderen Chancen nehmen alle Fotos unserer jungen Leser bis einschließlich 18 an der bundesweiten Endausscheidung teil Sie kommen in die Wertung, unabhängig davon, ob sie auf Zeitungsebene erfolgreich waren. Sie können dort ebenfalls einen der 133 Hauptpreise oder einen von 55 Sonderpreisen und 111 Verlosungspreise gewinnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.06.2019