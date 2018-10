Supermoto-Fahrer ärgern die Polizei

Eppingen.Eine rund 40-köpfige Gruppe von Supermoto-Fahrern traf eine Streife des Polizeireviers Eppingen am Sonntag gegen 17 Uhr zwischen Eppingen und Richen an. Als die Motorradfahrer den Streifenwagen erkannten, fuhren sie in Richtung Richen los.

Nur auf Hinterräder gefahren

Mehrere der Biker fuhren dabei nur auf den Hinterrädern. An einigen Maschinen war kein Kennzeichen angebracht. Als am Streifenwagen die Sondersignale eingeschaltet wurden, teilte sich die Gruppe. Die vorne Fahrenden gaben Gas, um zu flüchten, die hintere Gruppe verhinderte, dass der Streifenwagen folgen konnte, indem sie vor dem Dienstfahrzeug hin- und herfuhren.

Trotzdem konnten die Beamten in Richen einen 23-Jährigen, der mit einem Motorrad ohne Kennzeichen unterwegs war, stoppen und kontrollieren. Durch das Fahrverhalten der Biker wurden mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

