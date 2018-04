Ultraleicht-Flieger tödlich verunglückt

Anzeige

Obersontheim.Ein 66-jähriger Pilot startete am Dienstag gegen 19.30 Uhr vom Ultraleichtfluggelände Obersontheim-Mittelfischach (Landkreis Schwäbisch Hall) mit seinem Ultraleichtflieger. Kurz nach dem Start zog das Fluggerät in einem steilen Winkel nach oben. Dieser Vorgang wurde von einem Fluglehrer vom Landeplatz aus beobachtet. Der Fluglehrer wies den Piloten per Funk an, sein Fluggerät zu korrigieren. Auf diese Ansprache reagierte der Pilot jedoch nicht. Unmittelbar danach kippte die Maschine mit der Front nach vorne und flog in einem steilen Winkel in Richtung Boden. Hierbei drehte sich die Maschine zunächst einmal nach links und anschließend nach rechts. Kurz darauf schlug die Maschine aus etwa 60 Meter Höhe auf einer Wiese auf und geriet sofort in Brand. Der Unfallhergang wurde von mehreren Vereinsmitgliedern vom Boden aus beobachtet. Diese begaben sich unmittelbar nach dem Absturz mit Feuerlöschern zum brennenden Wrack, um dieses zu löschen. Für den Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Für den Unfall dürfte entweder eine Fehlbedienung oder eine medizinische Ursache verantwortlich sein. Ein Verschulden Dritter am Absturz der Maschine kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. An der Unfallstelle war ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sowie die Feuerwehr. Weiterhin wurden Delaborierer des Landeskriminalamtes eingesetzt, um die Sprengsätze des Rettungssystems des Ultraleichtfliegers zu entschärfen. Die Ermittlungen dauern an. pol