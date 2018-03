Unbeantwortete Fragen führen in AfD-Lager

Anzeige

Warum wird diese Partei von der medialen Linken so bekämpft? Warum höre ich aus dieser Ecke kein Wort und keine Bewertung über drei Fakten aus unserem Land, die ich für viel problematischer halte als einige aus der AfD?

Täglich wird rund 300 ungeborenen Kindern das Leben verweigert; täglich werden rund 300 Kinder und Jugendliche misshandelt; 600 junge Erwachsenen aus Deutschland sind bereit, bei dem IS andere Menschen zu ermorden. Solche unbeantwortete Fragen (auch der medialen) Öffentlichkeit führt so manchen in das Lager der AfD!

