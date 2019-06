Vermissten tot aufgefunden

Schrozberg.Seit dem 26. Mai wurde ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger in Schrozberg vermisst. Der Mann hatte an diesem Tag, unter Mitnahme eines Messers, gegen 12.30 Uhr seine Wohnung verlassen, wobei er sich nach Zeugenaussagen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Am vergangenen Sonntag fand ein Landwirt beim Mähen seiner Wiese in Schrozberg eine männliche Leiche. Die zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Leichnam um den Vermissten handelt.

Nach dem Ergebnis der Obduktion ist laut Polizei davon auszugehen, dass der Mann sich mit dem Messer selbst getötet hat.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019