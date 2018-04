Vielfalt pur von April bis Oktober

Anzeige

Würzburg.Die Eröffnung der zweiten Landesgartenschau (LGS) in Würzburg steht kurz bevor. Am Donnerstag, 12. April, werden nach fünfjähriger Planungs- und Bauzeit die Tore auf dem ehemaligen US-Kasernen-Gelände für Besucher geöffnet. Unter dem Motto „Wo die Ideen wachsen“ beschäftigt sich die Schau nicht nur mit aktuellen Blumen und Gartentrends, sondern auch mit anderen aktuellen Themen. Vor allem der Klimawandel in Zeiten der Urbanisierung und die Frage wie die Menschen in Zukunft arbeiten, forschen, wohnen und Erholung finden können, spielt eine zentrale Rolle.

Bei einem Pressespaziergang am Freitagnachmittag auf dem 28 Hektar großen Gelände wurde deutlich, was die Organisatoren und Macher der LGS 2018 alles auf die Beine gestellt haben. Neben zahlreichen Themengärten, Trends rund um Natur und Gartenkunst, Urban Gardening und Mobilität sowie attraktive Spiel- und Erlebnisflächen können Besucher sich über die Geschichte des Areals informieren. Denn das ehemalige US-Kasernen-Gelände war einst Kartoffelfeld, dann Galgenberg und später Startbahn von Fliegern der US-Streitkräfte. Nun entsteht dort neben den Parks der Gartenschau ein neuer Stadtteil namens Hubland, in dem in naher Zukunft über 5000 Menschen leben werden.

An 179 Tagen werden die Gäste der LGS auch dazu eingeladen, sich mit Möglichkeiten urbaner Lebensformen auseinander zu setzen. Hier sehen sie zum Beispiel, wie Häuserwände mit Grünpflanzen gestaltet werden können, um auch in den Innenstädten Sauerstoff zu erzeugen und nebenbei was fürs Auge zu bieten. Natürlich darf in Würzburg der Weinbau nicht fehlen. Rund um den Pavillon des bayrischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten haben Besucher die Gelegenheit, sich die verschiedensten Reben anzuschauen, sich darüber zu informieren und auch den regionalen Wein zu verkosten.