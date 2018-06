Von WM zu WM

Anzeige

Freude, Freude! So ruft Matyas Amaya, ein argentinischer Fußballfan. Er ist so glücklich, weil er in der Stadt Moskau in Russland angekommen ist. Bis dahin hatte er einen unglaublich weiten Weg: Er radelte aus Brasilien in Südamerika bis nach Russland.

Matyas Amaya ist also vom Ort der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 zum Ort der WM 2018 geradelt. Das dauerte so lange wie die Pause zwischen den Meisterschaften: vier Jahre. Nur die Strecke über das Meer konnte Matyas Amaya natürlich nicht strampeln. Die flog er.

Bei seiner Ankunft in Moskau hatte Matyas Amaya Flaggen aus vielen Ländern und Regionen dabei. Er kam nämlich auf seiner Reise durch 37 Länder. Er habe sich einen Traum erfüllt, erzählt er: „Wenn man es will, schafft man es.“