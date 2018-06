„Wilhelm Tell“ sehr um Originalität bemüht

Anzeige

„Wir wollen frei sein wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben“, dieses Versprechen des sogenannten Rütli-Schwurs, ist denn auch sozusagen des Leitmotiv dieses Schauspiels, das vielfach als die Krönung von Schillers Lebenswerk angesehen wird.

Und deshalb ist klar, dass TellFreiheitskämpfer und kein Attentäter ist – wenn diese Frage nun auch aufgeworfen wird.

Doch in Schwäbisch Hall ist man diesmal ohnehin in erster Linie um Originalität bemüht. Das zeigt sich schon in der Ausstattung von Cornelia Brey. Da sieht man auf der linken Seite der Treppe ein in sie hineingebautes, durchsichtiges Gebäude im Stil zwischen Gewächshaus einer Gärtnerei und Tierkäfig eines Zoos. Einmal besteigt Hermann Geßler das Dach und trampelt auf ihm herum, während sich Wilhelm Tell und die Seinen darin aufhalten.

Ein anderes Mal bricht er übers Dach in das Gebäude ein, das wohl jetzt die berühmte „hohle Gasse“ sein soll und schreit, während der Titelheld auf dem Dach steht und verkündet: „Heute will ich den Meisterschuss tun“.

Auf der rechten Seite stehen Kakteen, die später ins Gebäude getragen werden und eine Stange, die vom Podest herausgehoben wird, damit man den zu grüßenden Hut auf ihrer Spitze anbringen kann, was zuvor – ach, wie witzig! – vergebens versucht hatte, durch Werfen zu bewerkstelligen. Und weil von einem Apfelschuss die Rede ist – diese Szene hält im Übrigen der Regisseur für die wichtigste im Stück – , werden zuvor schon einmal Kisten mit Äpfeln auf der Treppe geleert. Und um diese noch in einem sportlich besonderen Licht zu zeigen, wird Moritz Fleiter als Arnold von Melchthal dazu verdonnert, sich auf ihr herunterzurollen, um dann an seinen blinden Vater erinnern zu können.

Doch nicht genug damit. Weil schon Max Frisch in seiner Schillerpreis-Rede 1965 sagte: „Selbstverständlich meinte Schiller nicht die wirklichen Schweizer, aber wie distanziert sich ein Volk von dem bestechenden Geschenk eines importierten Nationaldramas?“, findet man nun in Schwäbisch Hall die Antwort auf die Frage und gibt dem Ganzen, einschließlich dem „Ton“ von „youreventGroup“ Titus Härich, Leon Hofmann, den Anstrich von Western-Look.

Und weil es heute Mode ist, Männerrollen mit Frauen zu besetzen, findet man für die Tell-Kinder Walter und Wilhelm die Mädchen Lorena Elser und Bernadette Heinitz. Was aber noch unverständlicher ist, vertraut man die Aufgabe des Freiherrn von Attinghausen der Schauspielerin Christine Dorner an, die über eine Altstimme gebietet.

Der Herzschlag der Freiheit

Und weil der Regisseur meint, Schiller wolle den „Herzschlag der Freiheit spürbar machen“, hört man diesen Herzschlag, unterstrichen durch entsprechende Bewegungen, bei der Begegnung von Natanael Lienhard als Ulrich von Rudenz und Alice Hanimyan als Berta von Bruneck.

Thomas Klenk ist als Hermann Geßler ein zynischer, hartherziger, eiskalter, glatzköpfiger Manager-Typ mit Hornbrille. Als mutigen, aufrechten, unerschrockenen Mitstreiter für die Freiheit zeichnet Gunter Heun den Titelhelden. Dieter Schnabel

