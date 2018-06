„Wir müssen neue Lust auf das Land machen“

Anzeige

„Mehr Solidarität einfordern“

Im aktuellen Fall stehe er mehr an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Zeit bis zum EU-Gipfel eingefordert hat. „Ich bin überzeugt, dass uns in der Flüchtlingspolitik nur europäische Lösungen wirklich voranbringen, bei nationalen Alleingängen besteht die Gefahr, dass einige Länder Flüchtlinge gar nicht mehr registrieren und einfach nach Deutschland durchwinken.“

Im Übrigen hätte er es als sinnvoll erachtet, wenn der 63 Punkte umfassende „Masterplan“ von Horst Seehofer nicht nur einer kleinen Handvoll von Leuten bekannt gewesen wäre. Bei den Gesprächen, die die Kanzlerin jetzt auf europäischer Ebene führen wird, müsse sicher mehr Solidarität für die EU-Mitglieder eingefordert werden, die Flüchtlinge aufnehmen. „Die Gespräche werden schwierig“, das ist dem Abgeordneten klar. „Aber bei diesem Thema gibt es keine einfachen Lösungen. So etwas behaupten nur Populisten, die aber keine Lösungen anbieten.“

Wichtig sei, Asylsuchende, die keine Aussicht auf Anerkennung und keine Bleibeperspektive haben, schneller aus dem Land zu verweisen. Um Asylverfahren zu beschleunigen, komme der Einrichtung sogenannter Ankerzentren große Bedeutung zu, auch um Personen mit Gefahrenpotenzial besser zu erkennen. „Solche Signale sind in unserer vernetzten Welt wichtig. Mancher Flüchtling macht sich erst gar nicht auf den Weg, wenn er vorher weiß, dass er keine Chance auf Erfolg hat.“

Von hier aus war es nur ein kleiner Schwenk zum Sicherheitsgefühl vieler Bürger. Das sei subjektiv ein anderes, als es der tatsächlichen Lage entspreche. „Deutschland ist trotz allem eines der sichersten Länder“, so der Abgeordnete mit Blick auf die jüngste Kriminalitätsstatistik. Er warnte davor, alles schlecht zu reden. So seien zum Beispiel die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in Deutschland hervorragend.

Was die Integration der Flüchtlinge angeht, da mache er durchaus auch positive Erfahrungen bei seinen zahlreichen Firmenbesuchen. „Da treffe ich junge Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind und jetzt wertvolle Arbeitnehmer in Industrie- und Handwerksbetrieben sind.“ Gerade auf dem Arbeitsmarkt tun sich viele Chancen auf, so Gerig, der weiter das ehrenamtliche Engagement der vielen Bürger würdigte, die sich in der Flüchtlingshilfe einbringen.

Eine Ursache für den Fachkräftemangel im ländlichen Raum sei, dass Menschen in Ballungsgebiete abwandern, so Gerig. Schwierig gerade für kleine Industrie- und Handwerksbetriebe. Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben dürfen, können helfen, das Problem zu mildern. Er bekomme mittlerweile häufig Anfragen, bei denen es um das Bleiberecht von Flüchtlingen in Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnissen gehe.

Für noch wichtiger hält es Alois Gerig aber, junge und qualifizierte Menschen im ländlichen Raum zu halten oder hierher zu locken. Er persönlich sehe überhaupt keinen Grund, in Ballungszentren abzuwandern. „Wir müssen neue Lust auf das Land machen“, so Gerig. Der freilich nicht verhehlen will, dass dafür erhebliche Anstrengungen erforderlich sind.

Ein ordentlicher Personennahverkehr, gute Arbeitsplätze, schnelles Internet oder eine funktionierende medizinische Nahversorgung nannte er hier beispielsweise, alles Themen, an denen gearbeitet werde. Und es gibt Signale, die ihn positiv stimmen: „Geburtenraten steigen und Bauplätze im ländlichen Raum gehen weg wie warme Semmeln, das sehe ich als positives Signal. Der ländliche Raum hat viel zu bieten und noch nie fand er eine so große Berücksichtigung in einem Koalitionsvertrag wie in dem aktuellen“, sagte Gerig nicht ohne Stolz, weil er an dem Werk aktiv mitarbeiten durfte.

Gemischte Gefühle

Der Zukunft der Landwirtschaft sieht Gerig mit gemischten Gefühlen entgegen. Im Bundestag ist er Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft – das Thema brennt ihm also unter den Nägeln. Landwirtschaft im ländlichen Raum ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Lebensmittel, von bäuerlichen Familienbetrieben erzeugt, waren noch nie so hochwertig und sicher wie heute.“ Gleichzeitig geben die Verbraucher gerade mal zehn Prozent ihrer Konsumausgaben für Lebensmittel aus. Wegen des Strukturwandels werden viele landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben. „Wenn die Leute bereit sind, etwas mehr zu bezahlen, dann hat die deutsche Landwirtschaft und damit Lebensmittel aus heimischer Produktion eine bessere Zukunftsperspektive.“ Auch die Politik muss hier ihren Beitrag leisten: durch eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Verbraucher in die Lage versetzen, qualitative, heimische Produkte zu erkennen.

Wenn allerdings immer noch große Einzelhandelsketten, so der Abgeordnete, ausgerechnet billige Lebensmittel als Lockvogel anbieten, um Verbraucher in ihre Geschäfte zu bekommen, dann sei doch etwas nicht in Ordnung. „Wir müssen wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel entwickeln.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018