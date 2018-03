Workshop für Existenzgründer

Anzeige

Heilbronn/Tauberbischofsheim.Wie erstellen Existenzgründer und Betriebsübernehmer ein überzeugendes Unternehmenskonzept? Diese Frage beantworten die Unternehmensberater der Handwerkskammer Heilbronn-Franken beim kostenlosen Gründer-Workshop. Nächste Termine: Dienstag, 3. April, in Heilbronn; Dienstag, 10. April, in Schwäbisch Hall; Dienstag, 17. April, in Tauberbischofsheim, jeweils um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Informationen gibt es bei Beate Hönnige (Heilbronn), Telefon 0 71 31 / 79 11 71, Andreas Weinreich (Schwäbisch Hall), Telefon 07 91 / 9 71 07 12 und Paul Mendel (Tauberbischofsheim), Telefon 0 93 41 / 92 51 20 Heilbronn-Franken und unter www.hwk-heilbronn.de/termine.