Würzburger leitet Projekt in Japan

Würzburg.Das hat es noch nie gegeben: Erstmals überträgt ein renommiertes Forschungsinstitut der Universität Kyoto (Japan) die Leitung eines interdisziplinären Projekts an einen Wissenschaftler einer ausländischen Hochschule. Diesen Erfolg kann Dr. Ataru Sotomura für sich verbuchen. Er forscht seit 1990 am Lehrstuhl für Kulturgeschichte Ostasiens der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). In dem interdisziplinären Vorhaben, das auf drei Jahre angelegt ist, geht es um Themen der ostasiatischen Kunst- und Kulturgeschichte. Das erste Projektjahr dreht sich um Quellentexte und Kunst des Buddhismus. Dieses Gebiet stand auch im Mittelpunkt von Sotomuras Forschungs- und Publikationstätigkeit.

