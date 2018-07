Zwei Fußgänger leicht verletzt

Anzeige

Würzburg.Bei einem Auffahrunfall sind in Würzburg am Samstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Pkw die Ludwigstraße in Richtung Theaterstraße. Als sie an der grünen Ampel nach links abbiegen wollte, ließ sie noch einen 46-jährigen Fußgänger sowie eine 37-jährige Fußgängerin vor ihrem Auto passieren.

Hinter dem Suzuki übersah allerdings die 35-jährige Audifahrerin aber offenbar, dass das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt gehalten hatte und fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Suzuki gegen die beiden Fußgänger geschoben und verletzte sie dabei leicht. Die beiden Fußgänger kamen zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.