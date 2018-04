Zwei Personen auf Motorrad wurden schwer verletzt

Anzeige

Würzburg.Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad kam es am Sonntagabend in der Kantstraße/Ecke Ebertsklinge auf Höhe der dortigen Tankstelle. Ein Pkw-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort in Richtung Heidingsfeld. Der 31-jährige Kradfahrer sowie die 30-jährige Sozia wurden schwer verletzt in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.

Gegen 19 Uhr war der Fahrer eines dunklen 3er BMW Kombi aus der Tankstelle in der Kantstraße ausgefahren. Hierbei wendete er verbotswidrig auf der Straße, indem er die durchgezogene Linie überquerte. Anschließend fuhr er in Richtung Heidingsfeld weiter. Im selben Moment befuhr der 31-jährige Motorradfahrer mit seiner 30-jährigen Sozia den Stadtring-Süd in Richtung Heidingsfeld auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Durch das Wendemanöver des BMWs musste der Zweiradfahrer nach links in den Gegenverkehr ausweichen, wo er frontal mit einem schwarzen Opel Astra kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Geschädigten vom Motorrad geschleudert und fielen auf die Windschutzscheibe des entgegengekommen Autos. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne anzuhalten. Der Motorradfahrer sowie seine Sozia wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Würzburger Klinik gebracht. Sowohl der entgegenkommende Pkw wie auch das Motorrad waren aufgrund starker Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.