Zwei Täter brechen in Apotheke ein

Würzburg.Unbekannte Einbrecher haben am Freitagnacht aus einer Apotheke einige hundert Euro Bargeld entwendet. Als ein Zeuge auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese zu Fuß. Sie hinterließen einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro belaufen dürfte.

Gegen 1.30 Uhr war ein Zeuge in der Klosterstraße auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden. Er sah zwei Männer, die aus der Apotheke kamen und davonrannten. Einer türmte in Richtung Winterhäuser Straße, der andere flüchtete entgegengesetzt in Richtung Mergentheimer Straße. Wie sich herausstellte, hatten die Täter eine Glasschiebetür gewaltsam geöffnet, um ins Innere der Apotheke zu gelangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Männern wurde ergebnislos abgebrochen.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Wer nähere Hinweise zu den Tätern geben kann oder die Männer eventuell bei ihrer Flucht beobachtet hat, soll sich unter Telefon 0931/4571732 melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018