Abendmusik in lauer Sommernacht begeisterte

Entspannen und einfach nur genießen konnten die vielen Freunde des Chorgesanges, die zum Serenadenabend der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ in Sindolsheim gekommen waren.

Sindolsheim. Auf dem kurzweiligen Programm standen bekannte und beliebte Chormelodien, gesungenen in verschiedenen Variationen der Chorgemeinschaft sowie vom Frauen- und Männerchor. So hatten die Sindolsheimer Nachwuchsmusiker wie die „Singelscher Ton-Perlen“ die „Sahneschnittchen“ oder aber auch der die jungen Solisten glänzende Auftritte, in denen sie die Besucher mit einer bunten Auswahl aus Klassik und Popmusik erfreuten. Die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ eröffnete mit dem Titel „Sing mit mir“, unter der Leitung von Dagmar Stief den Abend.

Außergewöhnliche Form

Vorsitzender Werner Vogt begrüßte die zahlreichen Gäste zu einer außergewöhnlichen Form der Abendmusik mit einem unterhaltsamen Charakter in einer doch lauen Sommernacht, wenn auch ab und zu mal ein kleiner und kurzer Regenschauer gefallen war.

Der Vorsitzende bedauerte sehr, dass sich der Gesangverein Rosenberg in der Auflösung befindet. Der unterhaltsame Abend wurde mit den beiden Liedern „Fröhlich klingen unsere Lieder“ und „Musik kennt keine Grenzen“ fortgesetzt. Unterstützt wurden die Sänger von den „Singelscher Ton-Perlen“, die gemeinsam den Titel „Let us sing together“ zu Gehör brachten. Für die neun jungen Damen war es ihr erster Auftritt vor großem Publikum. Das Debüt war bestens gelungen. Sie meisterten es mit Bravour, ebenso Julius Graser, der an der Gitarre und Mareike Hilbert am Schlaginstrument Percussion begleiteten.

Nachwuchsmusiker aktiv

Danach folgte ein weiterer erster, aber großer Auftritt der Sindolsheimer Nachwuchsmusiker. Am Klavier spielten Emma Zwettler und Dagmar Stief das Stück „Memory“ aus dem Musical „Cats“ und das Volkslied „Moskauer Nächte“. Beim Irischen Wiegenlied wurden sie mit Glockenspiel von Sophia Graser und Mareike Hilbert begleitet. Ein toller Auftritt, der mit viel Applaus belohnt wurde, folgte dann nochmals von den „Singelscher Ton Perlen“.

Die Nachwuchstalente sangen das aus dem Musical „König der Löwen“ entstammende Lied „When you feel the Love tonight“ sowie „You raise me up“. Dann folgten die Rockbalanden „Wind of change“ von den Scorpions und „Blowing in the wind“ von Bob Dylan. Beide Titel wurden von Julius Graser und Mareike Hilbert an der Gitarre begleitet.

An die 60er Jahre erinnert

Der Auftritt des Frauenchores erinnerte mit ihren beiden Liedern „Barcarole“ und „Ich will keine Schokolade“ an die 60er Jahre. Einen begeisterten Auftritt hatten „Die Sahneschnittchen“ mit ihrem Song „Hefe“, in dem sie gesanglich eindrucksvoll feststellten, dass in jeder Frau ein Stückchen Hefe steckt. Aber zur Erinnerung „in jedem Mann aber auch“, sangen sie lachend und voller Begeisterung. Am Klavier wurden die acht Damen von Edith Schumacher begleitet. Nach der Pause folgte der weitere Auftritt der Chorgemeinschaft mit den immer gern gesungenen und modernen Stücken „Silyahamba“, „Lollipop“ „Rama Lama Ding Dong“ und die „Schöne Isabella von Kastilien“, die nicht zum normalen Repertoire eines „Dorfchores“ gehören, aber zu den Singelscher Sängern. Diese vier Lieder wurden mit großer Begeisterung gesungen, wobei auch die Tenöre ihr Bestes geben mussten.

Beim nächsten Stück „Somewhere over the rainbow“ ein Klassiker aus den 1930 er Jahren, begleitete Sophia Graser und Dagmar Stief am Klavier und beim nächsten Lied „The house oft he rising sun“, wo die aufgehende Sonne über New Orleans besungen wird, hatte Julius Graser den Chor zusätzlich mit seinem E-Bass unterstützt.

Der Auftritt der „Sixxpacks“, fünf Männer aus der Chorgemeinschaft, ließen die Herzen der Frauen schmelzen, denn sie sangen neben „What a wonderful world“ noch das Liebeslied „Can’t help falling in love with you“ in perfekter Weise und wurden bei der Ballade „As tears go by“ von Julius Graser begleitet. Mareike Hilbert begleitete die „Sixxpacks“ beim nächsten eindrucksvoll gesungenen Stück „Leaving on a jet plane“.

Freude über großen Zuspruch

Mit dem Auftritt des Männerchores war schon fast das Ende der begeisterten und kurzweiligen Serenade gekommen. Sie begannen ihren Auftritt mit dem Reiselied „Der Wan-derer“ und beendeten ihn mit den beiden Liedern „Abendchor“ und „Abendruhe“. In seinem Schlusswort bedankte sich der Vorsitzende Werner Vogt im Namen der Chorgemeinschaft beim tollen Publikum, denn der sehr gute Zuspruch habe ihn besonders erfreut.

Sein Dank galt auch den Aktiven sowie auch den Sindolsheimer Jungmusikern für ihre Bereitschaft, an diesem Serenadenabend mitzuwirken. Den beiden Dirigentinnen Dagmar Stief und Edith Schumacher überreichte er jeweils ein Blumengebinde und an die jungen Talente je ein kleines Präsent.

Mit dem Schlusslied „Der Mond ist aufgegangen“ verabschiedete sich die Chorgemeinschaft und die „Singelscher Ton-Perlen“. Beim wolkenverhangenen Himmel über dem Bauland war der Mond an diesem Abend leider nicht zu sehen. Danach gab es begeisterten Beifall und Zugaberufe, so dass die „Sahneschnittchen“ mit ihrem zuvor gesungenen Lied „Hefe“ noch eine Zugabe präsentierten.

Auch kulinarisch war der Abend ein voller Genuss, es gab die brasilianische Spezialität „Churrasco“ mit vielen schmackhaften und sehr unterschiedlichen Salatvarianten. Ein geselliger Abend mit Gesprächen schloss sich an. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019