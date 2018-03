Abschiedskonzert „Ponta Grossa“

Anzeige

Sindoslheim.Ein „Ponta-Grossa-Farewell-Konzert“ findet in der evangelischen Laurentiuskirche in Sindolsheim am Sonntag, 18. März, um 18 Uhr statt. Traditionsgemäß wirken das Vokal-Ensemble Buchen unter der Leitung von Georg Fischer und Dieter Kaiser sowie der Konzertchor „Cantus M“ des MGV „Liederkranz 1843 Buchen“ unter der Leitung von Michael Wüst sowie Christian Langewellpott und Jens Schwingel mit. Bei den Chorsätzen und Instrumentalstücken sind Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, John Wilbe, Ralph Vaughan Williams, Robert Schumann, Ola Gjeilo und Wilhelm Nagel zu hören. Außerdem sind mehrere Solisten zu hören, darunter Regina Gramlich und Franziska Mayr, Matthew Harris , Patrick Penndorf und die Geschwister Winkelhöfer.