Als Dekan „immer alles im Blick“

Mit einem Dankgottesdienst feierte ein außergewöhnlicher „Mann der Tat“, Dekan Rüdiger Krauth, in der evangelischen Kirche in Hirschlanden mit vielen Gästen seinen 60. Geburtstag.

Hirschlanden. Neben der Leitung des Kirchenbezirkes Adelsheim-Boxberg engagiert sich Dekan Rüdiger Krauth stark als Vorstand in der Kirchenkäserei Sindolsheim. Zudem ist er maßgeblicher Initiator des derzeit im Bau befindlichen neuen evangelischen Gemeindehauses.

Die kleine Kirche konnte die Besucher des Gottesdiensts, der von Schuldekan Martin Schwarz gestaltet wurde, kaum aufnehmen und war bis auf den letzten Platz besetzt. Musikalisch umrahmt wurde der feierliche Gottesdienst vom Posaunenchor des Kirchenbezirks unter der Leitung von Dirigent Kurt Meyer und vom Gesangverein „Sängerbund“ Hirschlanden unter Dirigentin Annemarie Moser. Ein Höhepunkt war der Sologesang von Alissa Röhrig, die dem Jubilar ein besonderes Geburtstagslied sang und mit ihrer beeindruckenden Stimme glänzte.

Lebensleistung gewürdigt

Schuldekan Martin Schwarz ging in seiner Predigt auf den Leitspruch von Dekan Krauth über „Gottes Schöpfung“ ein und lobte dessen besondere Lebensleistung.

Nach dem Gottesdienst fand vor und im Dorfgemeinschaftshaus ein Empfang statt, bei dem viele Bürger die Gelegenheit wahrnahmen, Dekan Krauth zu seinem Geburtstag zu gratulieren und ihm die besten Wünsche auszusprechen.

Der Posaunenchor spielte ein kurzes Ständchen und gratulierte musikalisch zum Ehrentag. Mit launigen Worten gratulierte Pfarrer Philipp Tecklenburg im Namen der Kolleginnen und Kollegen Dekan Rüdiger Krauth mit dem Vers: „Herr deine Güte reicht soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen“.

Wie Tecklenburg sagte, war es nicht einfach, für Krauth ein passendes Geburtstagsgeschenk zu finden, aber es sei allen wichtig gewesen, ihm zu diesem Festtag zu gratulieren.

Der Kirchenbezirk habe sich, so Tecklenburg, in letzter Zeit verändert. Er sei – in Anspielung auf den Jubilar – ebenfalls älter geworden. Pfarrerin Sandra Stadler-Uibelhoer (Schweigern) war bei der Suche nach einem passenden Geschenk behilflich und hatte einen Gutschein anschaulich verpackt.

Im Namen des Pfarrkonvents wünschte Pfarrer Tecklenburg Dekan Krauth alles Gute und Gottes Segen. Als Dekan eines Kirchenbezirks müsse man viele Aufgaben auf einmal bewältigen, denn neben den Gottesdiensten, Repräsentationsaufgaben und vielen Besuchen komme noch jede Menge Verwaltungsarbeit dazu. Das Wichtigste sei aber, stets den Überblick zu behalten.

Mit Rat und Tat zur Seite

Tecklenburg bedankte sich mit den Worten: „Wir sind froh, dass Sie unser Dekan sind, alles im Blick haben und allen Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite stehen“. Das Kollegenteam habe sich für ihn ein besonderes Geburtstagsgeschenk überlegt: Er solle einmal über den gesamten Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg fliegen können und dabei den Überblick behalten.

Die von der Bläsergruppe angespielte Melodie „Über den Wolken“, gab einen weiteren Hinweis auf das anschließend überreichte Geburtstagsgeschenk, das sich Dekan Krauth dann wahlweise aussuchen konnte: Entweder einen Rundflug mit einem Kleinflugzeug oder eine Ballonfahrt über die schöne Bauländer Landschaft. Weitere Grußworte verbunden mit den besten Wünschen und eine weitere gute Zukunft sprachen Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek und sein Amtskollege Bürgermeister Elmar Haas (Ahorn). Mit einem Dankeschön für die gute Zusammenarbeit wünschten sie sich, dass dies auch zukünftig so bleiben möge.

Große Fußstapfen schnell gefüllt

Pfarrer Karl Kreß, Vorsitzender der Bezirkssynode, sprach Dekan Krauth die besten Glückwünsche und seinen Dank aus. Ortsvorsteher Martin Herrmann erinnerte an den Dienstbeginn von Dekan Krauth im Jahr 2000, wo er in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Dekan Hans-Martin Leichle treten musste. Diese habe er aber alsbald ausgefüllt. Herrmann lobte zudem die sehr gute Zusammenarbeit mit ihm und der Kirchengemeinde sowie Krauths Engagement beim Projekt „Mehrgenerationendorf Hirschlanden“. Man sei besonders froh, Dekan Krauth in Hirschlanden zu haben.

Beim gemütlichen Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus zeigte Ehefrau Ursula Krauth eine mit ihren Kindern zusammengestellte schöne Bilderreihe mit vielen persönlichen Eindrücken aus dem Leben ihres Ehemannes.

Dekan Krauth dankte für die vielen guten Wünsche und freute sich über das „schöne und gelungene Fest mit leichter und froher Stimmung“, das nicht nur ihm, sondern auch den Gästen sehr gutgetan habe. Schön sei für ihn auch, dass aus allen Bereichen, ob privat oder dienstlich, Vertreter zu seinem Fest gekommen waren, wenn sich auch viele entschuldigen mussten.

