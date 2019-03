„Als Kulturträger für die Gemeinde unverzichtbar“

Hirschlanden.Der Vorstand des Gesangvereins „Sängerbund“ Hirschlanden arbeitet weiter am erfolgreichen Umbau des Vereins, um diesen für die Herausforderungen der Zukunft „fit“ zu machen und den Fortbestand des Kulturträgers im Dorf zu sichern.

In der gut besuchten Generalversammlung zogen die Mitglieder eine positive Jahresbilanz und blickten auf das Jubiläum zurück. Einen großen Vertrauensbeweis gab es für das Vorstandsteam, das einstimmig wiedergewählt wurde.

Eröffnet wurde die Versammlung vom Gesamtchor mit dem Lied „Amazing Grace“, dirigiert von Annemarie Moser.

Vorsitzende Gerda Herrmann ging in ihrem Rückblick auf die Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehens des Vereins ein, die ein breites Spektrum des Chorgesanges bot.

Schriftführerin Jutta Hübsch erwähnte unter anderem die Teilnahme am Gruppensingen des Sängerbundes Badisch-Franken in Osterburken, an die musikalische Umrahmung des Volkstrauertages, die Seniorenfeier und das Weihnachtssingen in der Kirch sowie die traditionelle Winterfeier im Gemeinschaftshaus. Die Schriftführerin erinnerte an den Familientag und auch daran, dass der Chor vielen Jubilaren ein Ständchen gesungen und auch Beerdigungen umrahmt hat.

Im Berichtsjahr wurden 31 Singstunden abgehalten und der Chor hat an zwölf Auftritten teilgenommen. Von 31 Sängern waren im Durchschnitt pro Singstunde 23 anwesend.

Den Kassenbericht erstattete Karin Langer. Eckhard Fahrbach und Margret Silberzahn bescheinigten ihr eine tadellose Buchführung. Bevor es zu den Neuwahlen kam, bedankte sich die Vorsitzende bei ihrem Team und betonte, dass in den nicht immer einfachen, aber stets fair geführten Diskussionen debattiert wurde, in welche Richtung der Verein gehen will, um zukunftsfähig zu bleiben.

Für Veränderungen im Verein benötige man Mut, um neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen.

Die von Bürgermeister Ralph Matousek vorgenommene Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Dann folgten die Wahlen.

Dabei wurde die seitherige Vor-sitzende Gerda Herrmann wiedergewählt, ebenso wie Friedrich Dötter als ihr Stellvertreter. Karin Langer erhielt das einstimmige Votum der Mitglieder als Kassenwartin, ebenso Jutta Hübsch als Schriftführerin.

Als Stimmführer in den Sopran wurde für Margret Silberzahn Sandra Steiner gewählt. Alt: Katja Ei-senacher, Tenor: Werner Ilzhöfer und Bass: Roland Arnold. Das Amt des Notenwartes übernimmt zukünftig Friedrich Dötter. Als Kassenprüfer fungieren Inge Arnold und Martin Storch.

Ein Präsent gab es für Margret Silberzahn, die ihr Amt als Stimmführerin im Sopran nach 15-jähriger Tätigkeit abgab. Der „Allrounder“ im Verein, Werner Ilzhöfer, gab sein Amt als Notenwart ebenfalls ab, bleibt aber in weiteren Funktionen dem Vorstandsgremium treu.

Chorleiterin Annemarie Moser bedankte sich sowohl bei den Sängern wie auch beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Für die hervorragende Unterstützung im Jugend- und Kinderchor galt ihr Dank Adolf Spandel. Ein besserer Probenbesuch liegt ihr, wie sie sagte, sehr am Herzen, da derzeit neue Lieder gelernt werden. Vom abgelaufenen Sängerjahr zeigte sich die Chorleiterin sehr begeistert. Mit gutem Willen könnten Chöre modernes Liedgut erlernen. Moser schlug vor, dass auch der Chor neue Wege einschlagen sollte. Das Repertoire könnte vielfältiger werden, aber das alte Liedgut beibehalten werden. Nur durch Gemeinsamkeit sei ein Fortbestand der Chöre gesichert, wozu auch die Werbung neuer Mitglieder wichtig sei.

Den Bericht des Kinder- und Jugendchores, der nun schon seit 20 Jahren besteht, erstattete Adolf Spandel. Mit Zu - und Abgängen gehören dem Chor derzeit acht Kinder an. Die Proben wurden im vergangenen Jahr gut besucht.

„Die Vereinssatzung muss“, wie die Vorsitzende erläuterte, „um einen neuen Passus ’Datenschutzverordnung’ ergänzt werden.“ In zahlreichen Vorstandssitzungen wurde die Satzung sprachlich angepasst und durch ein Inhaltsverzeichnis übersichtlicher gestaltet. Der Satzung nachgeordnet ist auch eine neue Geschäftsordnung. Die Neufassung wurde mit Volker Noe vom Ehrenamtszentrum des Neckar-Odenwald-Kreises abgestimmt. Die Versammlung stimmte der neuen Satzung mit einer Enthaltung zu.

In seinem Grußwort freute sich Bürgermeister Matousek, dass der „Sängerbund“ im vergangenen Jahr so aktiv gewesen ist und damit auch tatkräftig am Gemeindeleben teilgenommen hat. Dafür dankte er den Mitgliedern. Der „Sängerbund“ habe eine lange Tradition und sei als Kulturträger für die Gemeinde unverzichtbar. Matousek sagte aber auch ein paar nachdenkliche Worte zur Zukunft der Vereine. Diese müssten die Zeichen der Zeit erkennen und rechtzeitig die Weichen für eine gute Zukunft stellen – dazu gehöre auch eine gute Jugendarbeit. Dem „Sängerbund“ wünschte er eine weiterhin gute Zukunft und bat die Mitglieder, an ihrem bisherigen Engagement um den Chorgesang festzuhalten.

Dekan Rüdiger Krauth gratulierte dem Vorstand zur eindrucksvollen Wiederwahl und bedankte sich beim Verein für die Unterstützung der Kir-chengemeinde.

Ortsvorsteher Martin Herrmann erinnerte in seinem Grußwort an die Aktivitäten des Vereins, insbesondere an das „Highlight“, den Festakt zum Jubiläum.

Er freue sich, dass der wichtige Beginn des Umbaus des Vereins vom Vorstand angegangen wurde, denn: Zukünftig werde es noch schwieriger, Menschen für den Gesang zu gewinnen. Daher müssten sich die Vereine mit anderen Konzepten neu aufstellen. Der Sängerbund sei auf einem guten Weg dazu. Lobend sprach sich der Ortsvorsteher über die gute Kinder- und Jugendarbeit aus.

Mit der Neufassung der Vereinssatzung habe man einen wichtigen Schritt vollzogen, den Verein in eine gute Zukunft zu führen, so die Vorsitzende in ihrem Schlusswort. Arbeiten in Projekten sei ein weiterer Baustein. So könnte es gelingen, Sänger anzusprechen, die eine ständige Bindung an einen Verein aus verschiedenen Gründen nicht eingehen können oder möchten.

Es sei aber wichtig, auf einen harten Kern an Helfern zugreifen zu können, die bereit sind, Eigeninitiative und Engagement einzubringen, damit der Verein weiterbestehen kann. F

